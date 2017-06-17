Kamyonet motosikletliyi böyle ezdi.

Kamyonet motosikletliyi böyle ezdi.

Filipinler'de kaydedilen görüntülerde, bir motosikletlinin sıkışan trafikte duran kamyonetin önüne girdiği görülüyor. Ancak kamyonet sürücüsü motosikletliyi fark etmeyerek gaza basıyor. Çarpmanın etkisiyle aracından düşen talihsiz adam, kamyonetin tekerlekleri atlında kalırken o anlar güvenlik kamerasına yansıyor.

