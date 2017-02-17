Kamyonet minibüsle çarpıştı: 9 yaralı

Adana'da kamyonet ile engellileri taşıyan servis minibüsünün çarpışması sonucu 7'si çocuk 9 kişi yaralandı.
Adana'da kamyonet ile engellileri taşıyan servis minibüsünün çarpışması sonucu 7'si çocuk 9 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Seyhan ilçesi, Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Osman Karanfildağ yönetimindeki 06 AAJ 991 plakalı kamyonet, Sezer Akçil yönetimindeki 01 S 0151 plakalı engelli çocukları taşıyan rehabilitasyon merkezinin servisine çarptı. Çarpışma sonucu iki araç da savrulurken; minibüsteki 7 engelli çocuk, 1 veli ve kamyonda bulunan bir yolcu yaralandı. Yaralılar kazanın olduğu yere yakın olan özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralananların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kazaya kırmızı ışıkta geçen kamyonetin neden olduğu ileri sürüldü. (Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya/İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.