Kamyonet kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a çarptı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kamyonet, aracıyla TIR'ın altına girdi. Koltukta sıkışan sürücü ve arkadaşını itfaiye ekipleri kurtardı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kamyonet, aracıyla TIR'ın altına girdi. Koltukta sıkışan sürücü ve arkadaşını itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza bu sabah saatlerinde Kartepe D-100 Karayolu İbrikdere mevkisinde meydana geldi. İzmit istikametine seyir halinde olan Fuat Keleş idaresindeki 34 GET 85 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önünde seyreden İzmit Sakarya arasında çalışan özel halk otobüse çarptı. Hızını alamayan araç ardından Gökhan Özşen idaresindeki 41 VH 405 çekici plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevreden geçen vatandaşların olayı görmesi üzerine 110 itfaiye ekipleri, 112 İlk yardım ekipleri ve emniyet güçlerine haber verildi. Kamyonet içinde sıkışarak hareketsiz kalan Mehmet Çimen ve Fuat Keleş itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sayesinde sıkıştığı yerden kurtarılarak İzmit Seka Devlet Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonetin şoförü Fuat Keleş ise Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Mehmet Oğuzhan Altun / İHA)