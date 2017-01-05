05.01.2017 10:54 Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeki kamyonetin kasasına asılı vaziyette yolculuk yapan şahıs, tehlikeye davetiye çıkardı. Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeki kamyonetin kasasına asılı vaziyette yolculuk yapan şahıs, tehlikeye davetiye çıkardı.

Şevkiye Mahallesi Remzi Oğuz Arık Bulvarı'nda 80 KL 612 plakalı kamyonetin kasasına asılı vaziyette yolculuk yapan bir kişi faciaya davetiye çıkarttı. Bir vatandaş bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Trafik polisinin o sırada kamyonetin yanından geçmesi de kameraya yansıdı.

(Erol Karaoğlan / İHA)

