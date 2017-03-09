kamyonet istinat duvarına çarptı: 2 ölü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonet istinat duvarına çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonet istinat duvarına çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Bodrum'un Akyarlar Mahallesi'nde yaşanan kazada Yaşar Macaroğlu hakimiyetindeki 48 KT 754 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Şiddetli biçimde istinat duvarına çarpan araçta yolcu olarak seyreden 48 yaşındaki Bilgi Arıyürek olay yerinde yaşamını yitirdi. Evli ve 3 çocuğu olduğu öğrenilen Arıyürek'in cesedi, savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ağır yaralanan sürücü Macaroğlu, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Maçaroğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

(Eren Ayhan/İHA)