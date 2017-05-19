Kamyonet ile otobüs çarpıştı: 4 yaralı

İzmir'in Aliağa ilçesinde cenazeye giden yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde cenazeye giden yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde İzmir-Çanakkale Karayolu Yenişakran Mahallesi Bölük mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Bergama'ya cenaze için giden N.S.(42) yönetimindeki 35 KB 2140 plakalı otobüs, Bergama yönüne seyir halindeyken bölük kavşağına geldiğinde aynı yönde gelen N.K.(29) idaresindeki 35 S 5257 kamyonetle çarpıştı. Kazada yolculardan D.K. (1), S.K. (50) ,M.N. (51), D.S. (34) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan D.K. (1) Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilirken diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Nimet Ergün /İHA)