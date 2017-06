Kamyonet dereye ok gibi saplandı

Giresun'un Espiye ilçesinde kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı kamyonet dereye uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Giresun'un Espiye ilçesinde kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı kamyonet dereye uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Güzelyurt köyünden ilçe merkezine gelmekte olan A.N. yönetimindeki kamyonet yolun kaygan olması ve sürücünün süratli olmasından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Gelevera Deresi'ne uçtu. Derenin ortasına ok gibi saplanarak kalan kamyonetin şoförü A.N ve yanındaki şahıs kazadan yara almadan kurtuldu.