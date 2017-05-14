Kamyonet değil otomobil

Adana'da seyir halindeki bir otomobilin içinde ve tavanında yük taşınması, görenleri şaşırttı.

Adana'da seyir halindeki bir otomobilin içinde ve tavanında yük taşınması, görenleri şaşırttı.

Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi Kozan Yolu Caddesi'nde aşırı yük taşıyan otomobil, herkesin dikkatini çekti. Otomobilin bagaj kısmı, arka koltuk ve tavanına torbalar ile yük konması diğer sürücüleri hayrete düşürdü. Otomobil sürücüsü hiçbir şey yokmuş gibi şaşkın bakışlar altında yoluna devam etti. Tavanında tıka basa dolu 11 torbanın bulunduğu, bagaj ve ön ile arka koltukta da bir o kadar dolu torbanın bulunduğu otomobil, kazaya davetiye çıkartarak gözden kayboldu.

(Fatih Keçe / İHA)