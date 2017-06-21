Kamyonet bomba gibi patladı: O anlar kamerada

Benzin dolumu yapılan kamyonet bomba gibi patladı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Benzin dolumu yapılan kamyonet bomba gibi patladı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

İran'da bir benzin istasyonunda dolum yapılıyordu. Bu sırada araçlardan biri bilinmeyen bir nedenle patladı. İstasyonda bulunanlar can havliyle kaçarken, ortalık savaş alanına döndü. Neyse ki kimseye bir şey olmadı.

