13.01.2017 12:05 Kamyonet 3 dakikada böyle çaldılar

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 3 dakika içerisinde gerçekleşen araç hırsızlığı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 3 dakika içerisinde gerçekleşen araç hırsızlığı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Şeker Sokak üzerinde bulunan Hamit Karakan'a ait 59 UB 373 plakalı kamyonetin yanına gelen 3 hırsız ilk önce aracın etrafında keşif yaptı. Güvenlik kameralarından habersiz olan hırsızlar, 3 dakikada kapısını açtıkları kamyoneti çaldı.

Aracın sahibi Hamit Karakan, aracının çalınmasının ardından polise başvurdu. Polis güvenlik kameralarına takılan 3 hırsızın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

(Uğur Arslan/İHA)

