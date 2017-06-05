Kamyonda sıkışan genç 2 saatte kurtarıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonun tıra arkadan çarpması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı. Kazadan sonra kamyonda sıkışan genç ise, kurtarma ekiplerinin 2 saat süren çalışmasının ardından araçtan çıkarılabildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonun tıra arkadan çarpması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı. Kazadan sonra kamyonda sıkışan genç ise, kurtarma ekiplerinin 2 saat süren çalışmasının ardından araçtan çıkarılabildi.

Edinilen bilgiye göre, Alanya-Manavgat D-400 karayolunda İbrahim Deniz idaresindeki 33 YD 484 plaka 33 YK 604 dorse plakalı tıra, Veysel Başak'ın kullandığı 07 BLG 77 plakalı patates yüklü kamyon arkadan çarptı. Tıra arkadan çarpan ve ön kısmı hurdaya dönen kamyonun sürücüsü Veysel Başak kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, yanında bulunan kardeşi Okan Başak ise araç içerisinde sıkıştı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 3 ayrı kurtarıcı olay yerine gelerek talihsiz genci sıkıştığı yerden çıkarmaya çalışırken, İYAK İnsani Yardım ve Kurtarma ekibi de kurtarma çalışmasına destek verdi. Kamyonun ön sağ bölümünün büyük çapta zarar görmesi ve gencin ayağına saplanan demir, kurtarma ekibinin zorlanmasına neden oldu. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından Okan Başak isimli genç sıkıştığı yerden kurtarılırken 2 kardeş ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde güvenlik güçlerine kazayı anlatan kamyon şoförü Veysel Başak, yanında bulunan kardeşi Okan'ın uyumaya başladığını, ona dönerek arkaya geçip yatmasını söylediğini, aynı anda telefonla görüşme yaptığını ve bir anlık dalgınlık sonucu öndeki seyir halindeki tıra çarptığını söyledi. Kazanın ardından kamyonun çarptığı tır sürücüsü İbrahim Deniz, jandarma tarafından gözlem altına alındı.

(Arif Kaplan /İHA)