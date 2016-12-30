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Kamyoncunun imdadına AFAD yetişti
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Kamyoncunun imdadına AFAD yetişti

Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı İbirler mahallesinde karda aracıyla mahsur kalan kamyoncu AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı İbirler mahallesinde karda aracıyla mahsur kalan kamyoncu AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Balıkesir'de gündüz saatlerinden itibaren devam eden yoğun kar sürücülere zor anlar yasattı. Karesi ilçesine bağlı İbirler mahallesine 3 kilometre uzaklıktaki mesafede aracıyla mahsur kalan Müştak Ataş isimli kamyoncu, donma tehlikesi geçirdi. Yetkilileri arayarak yardım isteyen Ataş'ın imdadına AFAD ekibi yetişti. Kurtarma ekibi 8x8 amfibik araçla, şahsı bulunduğu mevkiden alıp Balıkesir merkeze getirdi.
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