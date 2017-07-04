Kamyoncuların sopalı yol kavgası kamerada

Avcılar Ispartakule'de yol verme tartışmasına giren iki kamyon sürücüsü yol ortasında sopalarla kavgaya tutuştu. Hızını alamayan sürücü, kamyonuyla bilerek diğer kamyona çarparken tüm yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Avcılar Ispartakule'de yol verme tartışmasına giren iki kamyon sürücüsü yol ortasında sopalarla kavgaya tutuştu. Hızını alamayan sürücü, kamyonuyla bilerek diğer kamyona çarparken tüm yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Olay, Avcılar Ispartakule Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yolda ilerleyen iki kamyon sürücüsü yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Yol ortasında kamyonlarını durduran iki sürücü, araçlarından sopalarla inerek aniden kavgaya tutuştu. Diğer sürücülerin ve çevredekilerin şaşkın bakışları altında bir süre kavga eden sürücülerden biri daha sonra kamyonuna bindi. Hızını alamayarak kamyonunu önce ileri doğru çalıştıran sürücü, daha sonra geri geri gelerek diğer bilerek kamyona diğer kamyona çarparak olay yerinden uzaklaştı.

Yol ortasında yaşanan akıllara durgunluk veren olay ise kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde iki kamyonun aniden durduğu görülüyor. Sopayla kamyonlarından inen sürücülerin aniden kavgaya tutuştukları görüntülere yansıyor. Diğer sürücülerin ve çevredekilerin şaşkın bakışları altında bir süre kavga eden sürücüleri yine çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalışıyor.



HIZINI ALAMADI BİLEREK KAMYONUYLA ÇARPTI

Bu sırada hızını alamayan sürücünün bindiği kamyonunu çalıştırdığı görülüyor. Önce ileri doğru ilerleyen kamyonun geri geri gelerek diğer hızla diğer kamyona çarparak kaçtığı görülüyor. Görüntülerde diğer kamyon sürücüsünün de kamyonunun çalıştırarak kendisine bilerek çarpan kamyonun peşinden ilerlediği görülüyor.

