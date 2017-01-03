03.01.2017 15:36 Kamyoncular kontak kapatacak

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Erbirlik Taşıyıcılar Kooperatifi, dışarıdan gelen kamyoncuların ucuz fiyat ile ağır tonaj alarak kendi işlerine mani oldukları gerekçesiyle açıklama yaptı. Bölgeye kantar yapılmasını isteyen kooperatif yetkilileri, hazırladıkları fiyat çizelgesinin hayata geçirilmesini isterken, bu süre içerisinde ise kontak kapatacaklarını belirttiler. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Erbirlik Taşıyıcılar Kooperatifi, dışarıdan gelen kamyoncuların ucuz fiyat ile ağır tonaj alarak kendi işlerine mani oldukları gerekçesiyle açıklama yaptı. Bölgeye kantar yapılmasını isteyen kooperatif yetkilileri, hazırladıkları fiyat çizelgesinin hayata geçirilmesini isterken, bu süre içerisinde ise kontak kapatacaklarını belirttiler.



Ereğli'de faaliyet gösteren yaklaşık 350 kamyoncu esnafı, Ereğli'ye dışarıdan gelen kamyoncuların ucuz fiyat ile ağır tonaj alarak kendi işlerine mani oldukları gerekçesiyle Erbirlik Kooperatifi Başkanı Cevdet Civelek ile birlikte basın açıklaması yaptı. Kamyoncular adına konuşan Erbirlik Kooperatifi Başkanı Cevdet Civelek, ilçeye gelen ve ucuz fiyata ağır tonaj alan kamyoncuların önüne geçmek için ilçeye kantar kurulmasını istediklerini söylerken, kooperatif olarak hazırladıkları fiyat çizelgesinin de hayata geçirilmesini istediklerini belirtti. Civelek açıklamasında, "Dönemin Ulaştırma Bakanı olan Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'dan o dönemde kapalı olan kantarın açılmasını istedik. Bir hafta içerisinde kantar açıldı. Zaman içerisinde belediye sınırları içinde kalan kantarımız mahkeme kararı ile kaldırıldı. Şu anda tonaj uygulanmıyor. 26 ton ile gidecek araba 60 ton atıyor. Şu anda 500 araba gideceğine tonaj uygulansa bin araba gidecekti. İl dışından gelen arkadaşlarımız çok ucuz fiyata 60-70 ton mal alarak gidiyor. Buradaki arkadaşlarımız da mecburen tonaj atmak zorunda kalıyor. Kaç tane ölümlü kazalar oldu. Bu yollarımız bu tonajlara göre yapılmamıştır. Bizler burada ne vergimizi ne de sigortamızı ödeyebiliyoruz. Devlet büyüklerimizden rica ediyorum. Buraya bir an önce kantarın gelmesi gerekmektedir. En kısa zamanda Ulaştırma Bakanımız ile görüşmemiz gerekiyor. Burada hiçbir arkadaşımız nakliye yapmayacak, bu fiyat listesi uygulanıncaya kadar. Fiyat listesi uygulandığı zaman zaten bu tonaj da kalkmış olacak. Burada gece gündüz yatacağız. Bir yere gitmeyeceğiz. Tonajlı arabaları da şikayet edeceğiz. Yetkililerden yardım istiyoruz. İnsanlar artık arabasına lastik alamıyor, sigorta yaptıramıyor" dedi.

