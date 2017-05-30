Kamyon yat yattı: 5 yaralı

Tunceli'de kamyonun yan yatması sonu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı, 50 küçükbaş hayvan da telef oldu.

Tunceli'de kamyonun yan yatması sonu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı, 50 küçükbaş hayvan da telef oldu.

Kaza, Tunceli-Pertek karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ'ın Meşeli köyünden Erzurum'daki yaylaya küçükbaş hayvan taşıyan 23 HK 437 plakalı kamyon, Tunceli merkeze 15 kilometre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada, 1'i ağır 5 kişi yaralanırken 50 küçükbaş hayvan da telef oldu. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Telef olmaktan kurtulan diğer hayvanlar ise başka bir kamyonla nakil edildi.

Kaza ile ilgili güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaptı.

(Ercan Topaç/İHA)