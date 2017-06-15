Kamyon yan yattı, karpuzlar yola saçıldı

Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yan yatan kamyondaki karpuzlar yola saçıldı.
Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yan yatan kamyondaki karpuzlar yola saçıldı. Kaza, İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ş. idaresindeki 16 LHF 96 plakalı karpuz yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada hafif yaralanan Mehmet Ş., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyondaki karpuzların yola saçılması nedeniyle ise otoyolda araç kuyruğu oluştu.
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