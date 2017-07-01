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Kamyon tekerinin altından sıyrıklarla kurtuldu
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Kamyon tekerinin altından sıyrıklarla kurtuldu

İstanbul Kartal'da bisiklete binen 6 yaşında bir çocuk dengesini kaybederek hafriyat kamyonun altına girdi. Kamyonun havada olan tekerinin altına sıkışan çocuk kazayı hafif yaralarla atlattı.

İstanbul Kartal'da bisiklete binen 6 yaşında bir çocuk dengesini kaybederek hafriyat kamyonun altına girdi. Kamyonun havada olan tekerinin altına sıkışan çocuk kazayı hafif yaralarla atlattı.
Kartal Esentepe Mahallesi Arpaçay Sokak'ta meydana gelen olayda, bisiklete binen 6 yaşındaki Abdurrahman Yusuf Baykan, dengesini kaybederek sokaktan geçen 34 MYF 25 plakalı hafriyat kamyonunun altına girdi. Çevredeki vatandaşların bağırması kamyon sürücüsü aracının durdu.
Küçük çocuk kamyonun dingilinin havada olması sebebiyle tekerlek ile yer arasında sıkıştı. Ciddi bir yara almayan çocuğu kurtarma için olay yerine koşan vatandaşlar kamyonun yerinden hareket etmesini önlemek için havadaki dingilin altına taş sıkıştırıp aracın arkasına iş makinesi yasladı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Baykan, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kamyon sürücüsü de ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Baykan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
(Cenk İşver/İHA)

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