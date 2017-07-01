Kamyon şoförünün uyarısı yeterli olmadı. Kanada'da meydana gelen olayda, bir otomobil, önündeki kamyonu geçmek için sol şeride çıkıyor. Bu sırada kamyonun önündeki otomobil de sola dönüş yapıyor. Kaza olacağını gören kamyon şoförü, aracı uyarmak için krona çalsa da bu uyarı yeterli olmuyor. Birbirine giren otomobiller yol kenarına savrulurken otomobillerdeki şahıslar kazayı yaralı olarak atlatıyor.
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