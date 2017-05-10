Kamyon şoförü ehliyetsiz çıktı

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförünün hayatını kaybettiği kazada kamyon şoförü Uğur T.'nin ehliyetine bir süre önce alkollü araç kullanmaktan 2019 yılına kadar el konulduğu ortaya çıktı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförünün hayatını kaybettiği kazada kamyon şoförü Uğur T.'nin ehliyetine bir süre önce alkollü araç kullanmaktan 2019 yılına kadar el konulduğu ortaya çıktı.

Denizli-İzmir yolu Bozburun mevkiinde sabah saatlerinde Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in makam aracı kamyonla çarpışmış, kazada Başsavcı Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli olay yerinde hayatını kaybetmiş, koruma polisi ise ağır yaralanmıştı. Makam aracına çarpan 64 DL 821 plakalı kamyonun şoförü Uğur T.' ise polis tarafından yakalanmıştı. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından cenazeler Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerine ve morga gelen Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, incelemelerde bulundu. Çevre illerden çok sayıda savcı ve adli personel de Denizli'ye geldi.



"EHLİYET DAHİ YOK"

Gazetecilere açıklamada bulunan Vali Altıparmak, "Sabah 8.40 civarında acı bir olay yaşadık. Başsavcımızı iyi bir hukuk ve devlet adamımızı kaybettik. Üzüntümüz çok büyük. Denizli ve Türk milleti olarak başımız sağ olsun. Şoförümüzü de kaybettik. Koruma polisimiz yaralı. Kazaya karışan kamyon maalesef, dur levhasına uymadan yoldan çıkıp başsavcımızın makam aracıyla çarpıştı. Bu kaza sonrasında şoför olay yerini terk etmişti, ancak güvenlik güçlerimizi kendisini buldu. Ehliyeti dahi yok. Alkolden 2019 yılına kadar ehliyetine el konulmuş. Böyle bir kazayı aileye yaşattı. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.



"İLK DEĞERLENDİRMEMİZ ŞU ANLIK KAZA"

Vali Altıparmak bir gazetecinin "suikast ihtimali var mı?" sorusuna, "Başsavcımızın her zaman kullandığı bir yol değil. Normal yolu değil cezaevine giderken kullanılan bir yol. Rutin bir gidiş güzergahı değil. Bir takip veya herhangi bir şey söz konusu değil. İlk değerlendirmemiz şu anlık kaza. Olay detaylandıkça bilgi vermeye devam edeceğiz" cevabını verdi.

Altıparmak, Mustafa Alper için yarın saat 09.30'da Denizli Adliyesinde tören düzenleneceğini ve ailenin karar vereceği yere defin işleminin gerçekleştirileceğini söyledi.

Denizli Baro Başkanı Müjdat İlhan, Denizli'nin bir değerini kaybettiğini belirterek, trafik terörüne önemli bir devlet adamını kurban verdiklerini kaydetti.

(Sabri Çağlar - Harun Erdoğdu/İHA)