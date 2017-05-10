Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Kamyon şoförü ehliyetsiz çıktı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Kamyon şoförü ehliyetsiz çıktı

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförünün hayatını kaybettiği kazada kamyon şoförü Uğur T.'nin ehliyetine bir süre önce alkollü araç kullanmaktan 2019 yılına kadar el konulduğu ortaya çıktı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförünün hayatını kaybettiği kazada kamyon şoförü Uğur T.'nin ehliyetine bir süre önce alkollü araç kullanmaktan 2019 yılına kadar el konulduğu ortaya çıktı.
Denizli-İzmir yolu Bozburun mevkiinde sabah saatlerinde Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in makam aracı kamyonla çarpışmış, kazada Başsavcı Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli olay yerinde hayatını kaybetmiş, koruma polisi ise ağır yaralanmıştı. Makam aracına çarpan 64 DL 821 plakalı kamyonun şoförü Uğur T.' ise polis tarafından yakalanmıştı. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından cenazeler Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerine ve morga gelen Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, incelemelerde bulundu. Çevre illerden çok sayıda savcı ve adli personel de Denizli'ye geldi.

"EHLİYET DAHİ YOK"
Gazetecilere açıklamada bulunan Vali Altıparmak, "Sabah 8.40 civarında acı bir olay yaşadık. Başsavcımızı iyi bir hukuk ve devlet adamımızı kaybettik. Üzüntümüz çok büyük. Denizli ve Türk milleti olarak başımız sağ olsun. Şoförümüzü de kaybettik. Koruma polisimiz yaralı. Kazaya karışan kamyon maalesef, dur levhasına uymadan yoldan çıkıp başsavcımızın makam aracıyla çarpıştı. Bu kaza sonrasında şoför olay yerini terk etmişti, ancak güvenlik güçlerimizi kendisini buldu. Ehliyeti dahi yok. Alkolden 2019 yılına kadar ehliyetine el konulmuş. Böyle bir kazayı aileye yaşattı. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

"İLK DEĞERLENDİRMEMİZ ŞU ANLIK KAZA"
Vali Altıparmak bir gazetecinin "suikast ihtimali var mı?" sorusuna, "Başsavcımızın her zaman kullandığı bir yol değil. Normal yolu değil cezaevine giderken kullanılan bir yol. Rutin bir gidiş güzergahı değil. Bir takip veya herhangi bir şey söz konusu değil. İlk değerlendirmemiz şu anlık kaza. Olay detaylandıkça bilgi vermeye devam edeceğiz" cevabını verdi.
Altıparmak, Mustafa Alper için yarın saat 09.30'da Denizli Adliyesinde tören düzenleneceğini ve ailenin karar vereceği yere defin işleminin gerçekleştirileceğini söyledi.
Denizli Baro Başkanı Müjdat İlhan, Denizli'nin bir değerini kaybettiğini belirterek, trafik terörüne önemli bir devlet adamını kurban verdiklerini kaydetti.
(Sabri Çağlar - Harun Erdoğdu/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Başbakan ABD'yi uyardı
'Rusya, Avrupa'nın öğrencisi değil'
'Gelin 23. ve 24. fasılları açalım'
Borsa'dan bir rekor daha
MHP'den ABD'ye sert tepki
67. Olağan Kongre yarın yapılacak
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Atatürk’e hakarete gözaltı kararı
Atatürk’e hakarete gözaltı kararı
Milyonlara müjde! 3 kritik reform geliyor
Milyonlara müjde! 3 kritik reform geliyor
AP: Trump yönetimi, Suriyeli Kürtlere ağır silah verilmesini öngören kararı onayladı
AP: Trump yönetimi, Suriyeli Kürtlere ağır silah verilmesini öngören kararı onayladı
ABD: Güvenlik riskleri konusunda Türkiye'ye güvence veriyoruz
ABD: Güvenlik riskleri konusunda Türkiye'ye güvence veriyoruz
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çatı aday sinyali!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çatı aday sinyali!
HDP'li vekilin milletvekilliği düşürüldü
HDP'li vekilin milletvekilliği düşürüldü
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Başbakan ABD'yi uyardı
Başbakan ABD'yi uyardı
'Rusya, Avrupa'nın öğrencisi değil'
'Rusya, Avrupa'nın öğrencisi değil'
'Gelin 23. ve 24. fasılları açalım'
'Gelin 23. ve 24. fasılları açalım'
Borsa'dan bir rekor daha
Borsa'dan bir rekor daha
MHP'den ABD'ye sert tepki
MHP'den ABD'ye sert tepki
67. Olağan Kongre yarın yapılacak
67. Olağan Kongre yarın yapılacak
Kişiye Özel Anneler Günü Hediyesi Mutfak Ürünleri
Kişiye Özel Anneler Günü Hediyesi Mutfak Ürünleri
'Sanayicilerden elektrikteki TRT payını kaldırıyoruz'
'Sanayicilerden elektrikteki TRT payını kaldırıyoruz'
49 mahrem imam hakkında soruşturma
49 mahrem imam hakkında soruşturma
11 ilde 60 adrese kalpazan operasyonu
11 ilde 60 adrese kalpazan operasyonu
Avrasya İslam Şurası Fetva Meclisi kuruldu
Avrasya İslam Şurası Fetva Meclisi kuruldu
Euroleague'in yükselen yıldızı: Doncic
Euroleague'in yükselen yıldızı: Doncic

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English