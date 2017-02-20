Kamyon şoförü çılgınlıkta çığır açtı !

Hindistan'da kaydedilen bu görüntüler, izleyenlere 'yok artık' dedirtti.
Hindistan'da kaydedilen bu görüntüler, izleyenlere 'yok artık' dedirtti. Çılgınlıkta sınır tanımayan bir kamyon şoförü, önce hareket halindeki aracın direksiyonunu bıraktı; bununla da yetinmedi, dışarı çıktı. Kamyonun ön kısmından geçen adam, ardından diğer kapıdan yeniden şoför mahalline girdi. Saniye saniye kayıt altına alınan bu tehlikeli şov, neyse ki herhangi bir kaza yaşanmadan sona erdi.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.