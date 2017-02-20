Kamyon şoförü çılgınlıkta çığır açtı !

Hindistan'da kaydedilen bu görüntüler, izleyenlere 'yok artık' dedirtti.

Hindistan'da kaydedilen bu görüntüler, izleyenlere 'yok artık' dedirtti.

Çılgınlıkta sınır tanımayan bir kamyon şoförü, önce hareket halindeki aracın direksiyonunu bıraktı; bununla da yetinmedi, dışarı çıktı. Kamyonun ön kısmından geçen adam, ardından diğer kapıdan yeniden şoför mahalline girdi. Saniye saniye kayıt altına alınan bu tehlikeli şov, neyse ki herhangi bir kaza yaşanmadan sona erdi.

