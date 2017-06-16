Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kasasında vinç sistemi bulunan kamyon, sağlık ocağına daldı. Kaza anı MOBESE kameralarına yansıdı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kasasında vinç sistemi bulunan kamyon, sağlık ocağına daldı. Kaza anı MOBESE kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında İzmit ilçesi Santral Kavşağında meydana geldi. plakası öğrenilemeyen Ömer C. (18) idaresindeki vinç, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı ilk olarak 41 BT 353 ile 41 HU 314 plakalı araçlara çarptı. Ömer C. idaresindeki vinç daha sonra rampanın sonunda bulunan sağlık ocağına daldı. Büyük bir gürültüyle içeriye giren vinç, ortalığı savaş alanına çevirdi. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ocağında bulunan Nigar Nuhoğlu (73) isimli bir kadın yaralandı. Kazanın görüntüleri MOBESE kameralarına saniye saniye yansıdı.

(Mehmet Oğuzhan Altun /İHA)