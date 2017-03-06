Kamyon otomobilin üzerine devrildi

Zonguldak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, önündeki otomobilin üzerine devrildi. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazada can kaybı yaşanmadı.

Zonguldak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, önündeki otomobilin üzerine devrildi. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazada can kaybı yaşanmadı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak-Ankara karayolu Gökgöl Mağarası mevkisinde meydana geldi. Adem K. idaresindeki 67 NF 606 plakalı kamyon, yol yapım çalışmalarının olduğu bölgede kontrolden çıktı. Trafiğin kontrollü verildiği yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, önünde bekleyen Murat B. idaresindeki 67 YC 299 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Tonlarca ağırlığındaki kamyonun altında hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ise şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Kamyon sürücüsü Adem K. de kazadan yara almadan kurtuldu. Yol bir süre trafiğe kapanırken, kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kamyon sürücüsü Adem K. ile otomobil sürücüsü Murat B., kazayla ile ilgili tutanak tutulmasının ardından olay yerinden ayrıldı. Araçlar ise çekici vasıtasıyla kaza yerinden kaldırıldı.

(Onur Altındağ / İHA)