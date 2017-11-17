17.11.2017 23:37 Kamyon otomobile çarptı: 4 yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir kamyonun otomobile arkadan çarpması sonucu bariyerlere vuran otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir kamyonun otomobile arkadan çarpması sonucu bariyerlere vuran otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza 22.00 sularında Başiskele D-100 Karayolu Kavakçılık mevkii yanyolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Remzi K. idaresindeki 34 JC 9900 plakalı kamyon yolda seyir halindeyken, Ercan K., idaresindeki 16 EK 339 plakalı otomobille iddialara göre kamyonun önüne kırdı. Kamyon sürücüsü duramayarak otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil orta refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde bulunan Ercan K., Ayşe K., Halit Ç. ve Tülay Ç. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler araç içerisindeki sıkışan yaralıları, sıkıştıkları yerden kurtardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza yapan araç olay yerinden çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(Uğur Konuk - Cihan Atik /İHA)

