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Kamyon motosiklete çarptı: 2 ölü 1 yaralı
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Kamyon motosiklete çarptı: 2 ölü 1 yaralı

Adana'da kamyon motosiklete çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Adana'da kamyon motosiklete çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Sarıçam İlçesi Kürkçüler Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü henüz belirlenemeyen 01 DG 521 plakalı kamyon, üzerinde 3 kişi bulunan plakasız motosiklete çarptı. Kamyon sürücüsü çarpıktan sonra olay yerinden kaçtı. Motosikletteki kişiler kamyonun çarpması, yola savruldu. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, Bekir Büyükoruç'un olay yerinde öldüğü tespit etti. Kadir Zengin ise Adana Numune Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan Cumali Kedalı ise Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayı haber alarak, kaza yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Polis sinir krizi geçiren yakınlarını güçlükle sakinleştirdi.
Polis, kaza yerinden kaçan kamyon sürücüsü yakalama çalışmalara devam ediyor.
(Süleyman Cenk İdaye /İHA)

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