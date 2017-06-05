Kamyon metro köprüsüne sıkıştı

Adana'da 3 metre 50 santim yüksekliğindeki metro köprüsü altına sıkışan kamyon, çekici yardımı ile çıkartıldı.

Adana'da 3 metre 50 santim yüksekliğindeki metro köprüsü altına sıkışan kamyon, çekici yardımı ile çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, yüklediği sebzeleri İzmir'e götürmek üzere yola çıkan Yaşar K. idaresindeki 01 GH 646 plakalı kamyon, Seyhan ilçesi Bakımyurdu Caddesi ve Güneykuşak Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta 3 metre 50 santim yüksekliğindeki metro köprüsü altından geçmek istediği sırada başka bir araç tarafından sıkıştırıldı. Otomobile çarpmamak için aniden direksiyonu kıran Yaşar K. yönetimindeki kamyon, ağırlığın da etkisiyle köprü altında yana kaydı. Köprüye takılarak devrilmekten kurtulan kamyon, metro köprüsünde sıkıştı. Kentin en işlek caddelerinden biri olan Bakımyurdu Caddesi ve Güneykuşak Bulvarı uzun süre felç oldu. Kamyon olay yerine çağrılan çekici yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartıldı. Kamyon sürücüsüne yasak saatte şehir merkezine girmek suçundan 95 lira para cezası kesildi.

(Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya /İHA)