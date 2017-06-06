Kamyon lastiğinden 20 kilogram esrar çıktı

Antalya'da dağıtılmak üzere hazır hale getirilmiş 20 kilo 760 gram toz esrar maddesi, polisin nefes kesen operasyonu ile ele geçirildi.

Antalya'da dağıtılmak üzere hazır hale getirilmiş 20 kilo 760 gram toz esrar maddesi, polisin nefes kesen operasyonu ile ele geçirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan Antalya'ya yüklü miktarda uyuşturucu getirildiği yönünde ihbar alınca çalışma başlattı. Narkotik ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu maddenin, nakliye kamyonuyla Hal Kompleksi yakınına geldiğini belirlerdi. Düzenlenen operasyonda, M.V., A.T. ve N.T. gözaltına alındı. Nakliye kamyonunda narkotik köpeği 'Ben' ile arama yapan polis, lastik içerisine paketler halinde gizlenmiş 20 kilo 760 gram toz esrar maddesi ele geçirdi. Narkotik köpeği 'Ben' tarafından bulunan uyuşturucu maddeler ve gözaltına alınan M.V., A.T. ve N.T. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, Motorize Yunus Timlerince Konyaaltı ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan M.K. ve F.Ç.'nin üzerinde 160 gram kokain maddesi ve 2,52 gram esrar maddesi ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam eden çalışmalarda M.K. ve F.Ç.'nin evlerinde yapılan aramalarda ise 13 gram kokain, 34,5 gram toz esrar, 84 gram kubar esrar, cam şişede amonyak ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Zeytinköy Bölgesinde ise şüphe üzerine durdurulan M.Ş.'nin üzerinde 10 paket halinde 200 gram eroin ele geçirildi.

