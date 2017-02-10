10.02.2017 10:59 Kamyon kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

İstanbul Yenibosna'da bir kamyonun kasasına binen çok sayıda kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı. İstanbul Yenibosna'da bir kamyonun kasasına binen çok sayıda kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yenibosna'da dün akşam saat 18.30 sıralarında görüntülenen olayda bir kamyon kasasına binen çok sayıda şahıs canlarını tehlikeye attı. Yabancı uyruklu oldukları tahmin edilen kişilerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde bir kamyon kasasına çok sayıda insanın bindiği görünüyor. Kamyon, yoğun trafikte hızla ilerliyor. Kamyonun kasasındaki insanların hiç bir can güvenliği olmadığı görülüyor.



