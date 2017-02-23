Kamyon kasasında 107 kilo esrar ele geçirildi

Malatya polisi, kamyon kasasındaki ev eşyaları arasına gizlenmiş 107 kilo 50 gram esrar maddesini ele geçirdi.

Malatya polisi, kamyon kasasındaki ev eşyaları arasına gizlenmiş 107 kilo 50 gram esrar maddesini ele geçirdi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sevkıyatı yapan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında, durdurdukları bir kamyonun kasasında 107 kilo 50 gram esrar maddesi ele geçirdi. Ev eşyalarının arasında gizlenmiş esrar maddesi ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Şahıslar, sorgularının ardından çıkarıldığı adli makamlar tarafından uyuşturucu ve uyuşturucu madde imal, ticaretini yapma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

