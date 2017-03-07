Kamyon elektrik direğini devirdi !

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde kamyonun yan tarafına bağlanan yük, az daha bir faciaya yol açıyordu.
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde kamyonun yan tarafına bağlanan yük, az daha bir faciaya yol açıyordu. Yol kenarına taşan yük, elektrik direğini devirdi. Direğin devrilmesiyle elektrik telleri de yola indi. O anlarsa bir araç kamerasına yansıdı. Durum hemen görevlilere bildirildi ve direk herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamir edildi.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.