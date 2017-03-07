Kamyon elektrik direğini devirdi !

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde kamyonun yan tarafına bağlanan yük, az daha bir faciaya yol açıyordu.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde kamyonun yan tarafına bağlanan yük, az daha bir faciaya yol açıyordu.

Yol kenarına taşan yük, elektrik direğini devirdi. Direğin devrilmesiyle elektrik telleri de yola indi. O anlarsa bir araç kamerasına yansıdı. Durum hemen görevlilere bildirildi ve direk herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamir edildi.

