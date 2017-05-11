Kamyon dehşeti kamerada

Tayland'da viraja hızlı giren kamyon, dehşet saçtı.

Tayland'da viraja hızlı giren kamyon, dehşet saçtı.

Kontrolden çıkan araç devrilirken, az daha, karşı yönden gelen motosikleti de altına alıyordu. Kamyon motosikleti de devirirken, sürücü bu korkunç kazadan yaralı olarak kurtuldu. Kamyonsa bir süre yolda sürüklendi. Görüntülerin kayda alındığı araç da bu sürüklenme sırasında geri manevra yaparak ikinci bir kazanın önüne geçti.

Yaralanan motosiklet sürücüsü ve kamyon şoförü, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

