Kamuda FETÖ operasyonu: 124 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturmalar kapsamında Bilgi Teknoloji Kurumu'ndan (BTK-TİB) 33 kişi, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) 36 kişi ve KHK'lar ile kapatılan FETÖ'ye ait özel okullardan görevli yöneticiler konumundaki 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturmalar kapsamında Bilgi Teknoloji Kurumu'ndan (BTK-TİB) 33 kişi, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) 36 kişi ve KHK'lar ile kapatılan FETÖ'ye ait özel okullardan görevli yöneticiler konumundaki 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu kurum ve kuruluşlardaki FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturmalar kapsamında BTK-TİB'den 33 kişi, SPK'dan 36 kişi ve KHK'lar ile kapatılan FETÖ'ye ait özel okullardan görevli yöneticiler konumundaki 55 kişi hakkında olmak üzere toplam 124 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. SPK'da çalışan 14 kişinin faal çalışan olduğu, diğerlerinin ise açıkta veya ihraçta olduğu öğrenilirken, gözaltı kararı verilen 124 kişinin tamamının ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Gözaltı işlemlerinin bu sabah itibariyle başladığı öğrenildi.

(Abdullah Sarıca / İHA)