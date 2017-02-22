Kamu üniversitelerine örnek olacak proje

Hitit Üniversitesi, enerji verimliliğinde kamu üniversitelerine örnek olacak bir projeye imza attı.

Hitit Üniversitesi, enerji verimliliğinde kamu üniversitelerine örnek olacak bir projeye imza attı.

Kamu üniversiteleri arasında ilk kez Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu kampüsünde hayata geçirilen trijenerasyon sistemiyle doğalgazdan elektrik enerjisi üretimine başlandı. Sistem sayesinde üniversite hem Meslek Yüksekokulu kampüsünün ihtiyacı olan elektrik enerjisini üretirken hem de atık gaz ile de ısıtma ve soğutma ihtiyacını da sistemden karşılıyor. Enerji kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına olanak sağlayan sistem kendi kendini 4 yılda amorti ederken bir yılda yüzde 40 enerji tasarrufu sağlanmasına katkıda bulundu.

Hitit Üniversitesi Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı Hasan Baylavlı, Türkiye'nin özellikle doğalgazda dışa bağımlı olduğunu belirterek, ülkedeki enerji tüketiminin yarısının doğalgazdan üretildiğini söyledi. 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu'nda enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının öngörüldüğünü dile getiren Baylavlı, "Meslek Yüksekokulumuzun ısı ve enerji binasında trijenerasyon sistemi adı verilen sistemi kurduk. Bu sistem Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında ilk kez kurulan bir sistem. Şuanda faal bir şekilde çalışıyor. Sistem sayesinde doğalgazdan elektrik enerjisi üreterek atık gazı da ısıtma ve soğutmada kullanıyoruz" dedi.



"YÜZDE 40 İLE YÜZDE 5 CİVARINDA KAZANÇ SAĞLADIK"

Sistem hakkında bilgi veren Hitit Üniversitesi Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Şube Müdürü Süleyman Altan ise, sistemin 400 kw'lık doğalgaz jenaratörü merkezli çalıştığını dile getirdi. Doğalgazdan jeneratöründen elektrik ürettiklerini, jenaratör eksozundan çıkan atık gazı alarak ısısını suya transfer ettiklerini bu suyu da binalardaki sistemlere taşıyarak buralarda binaların ısıtma ve soğutma işlemlerini gerçekleştirdiklerini anlatan Altan, "Sistemin ana amacı Meslek Yüksekokulu kampüsümüzdeki elektrik ihtiyacını karşılamak bununla beraber binalardaki ısıtma ve soğutmaya destek olmasıdır. Yüzde 40 ile yüzde 5 civarında kazanç sağladık. Tesisin hizmete girdiği günden itibaren yapılan ölçümlerde bu değerleri görmekteyiz. Sistemimizin kampüsteki enerji ihtiyacının karşılayamaması durumunda şebekeden enerji çekiyoruz. Bizim ürettiğimiz enerji fazla olduğunda biz şebekeye enerji veriyoruz. Bu enerjiyi yerel dağıtım şirketiyle mahsuplaşıyoruz. Fazla üretilen elektrik enerjisi bizim için kayıp değil kazanç sağlamış oluyor. Elektrik enerjisi üretiminde bir çok kaynak var. Türkiye'de elektrik enerjisi doğalgazdan üretiliyor. Doğalgazdan üretildiği için çevreye verilen zararı minimize etmeye çalışıyoruz. Egzozdan çıkan atık gazın ısısı 430-480 derece civarında. Biz bunun ısısını diğer ekipmanlara aktarıp geri geldiğinde 130 derece seviyesine kadar düşüyor. Bu sayede çevreye de katkı sağlamış oluyoruz" şeklinde konuştu.

(M. Muttalip Yalçın /İHA)