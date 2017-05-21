Kamu Personel Seçme Sınavı yapıldı

Kamudaki A grubu kadrolarla öğretmenlik için Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yapıldı.
Kamudaki A grubu kadrolarla öğretmenlik için Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yapıldı. 81 il merkezi ve Lefkoşa'da yapılan sınav, iki oturumda gerçekleşti. Sabah saat 10.00'da başlayan ve 130 dakika süren ilk oturumda adaylara, genel yetenek ve genel kültür alanlarında 120 soru yöneltildi. Saat 14.30'da başlayan öğleden sonraki oturuma ise sadece öğretmen adayları girdi. Adaylar, eğitim bilimlerinden 80 soruyu 100 dakika süre içinde cevaplamak için ter döktü. Öte yandan, saat 09.45 ve 14.15'ten sonra gelen adaylar sınav merkezlerine alınmadı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.