Kamu Personel Seçme Sınavı yapıldı

Kamudaki A grubu kadrolarla öğretmenlik için Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yapıldı.

Kamudaki A grubu kadrolarla öğretmenlik için Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yapıldı.

81 il merkezi ve Lefkoşa'da yapılan sınav, iki oturumda gerçekleşti. Sabah saat 10.00'da başlayan ve 130 dakika süren ilk oturumda adaylara, genel yetenek ve genel kültür alanlarında 120 soru yöneltildi.

Saat 14.30'da başlayan öğleden sonraki oturuma ise sadece öğretmen adayları girdi. Adaylar, eğitim bilimlerinden 80 soruyu 100 dakika süre içinde cevaplamak için ter döktü.

Öte yandan, saat 09.45 ve 14.15'ten sonra gelen adaylar sınav merkezlerine alınmadı.

