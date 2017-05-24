Kamu kurumlarına FETÖ operasyonu: 139 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturmalar kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 139 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturmalar kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 139 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında ByLock kullanıcısı örgüt mensuplarına yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığında görevli 60 kişi, bir kısım ilçe belediyelerinde görevli 19 kişi, Kalkınma Bakanlığından 30 kişi, Milli Eğitim Bakanlığından 30 kişi olmak üzere toplam 139 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen kişilerden 59'unun faal görevde olduğu öğrenilirken, diğerlerinin ihraç edildiği belirtildi.

(Abdullah Sarıca/İHA)