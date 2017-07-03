Yaklaşık 200 bin kamu işçisine verilecek zam oranı belli oldu. Zam oranını Başbakan Binali Yıldırım duyurdu.

Yaklaşık 200 bin kamu işçisine verilecek zam oranı belli oldu. Zam oranını Başbakan Binali Yıldırım duyurdu.

2017 ve 2018 yıllarını kapsayan çerçeve anlaşmaya göre kamu işçilerine yapılacak zam oranlarını açıklayan Başbakan Yıldırım, "2017 yılı için zam oranı ilk altı ayda yüzde 7,5, ikinci altı ayda yüzde 5 şeklinde mutabakata varılmıştır. İkinci yıl birinci yarı da yüzde 3,5, ikinci yarıda yüzde 3,5 olmak üzere kararlaştırılmıştır. Gerek ilk yıl gerekse ikinci yılda gerçekleşen enflasyona göre ayarlama yapılacaktır" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Ek ödenek bir sefere mahsus olmak üzere 500 liradan 750 liraya yükseltilmiştir. Yüzde 50 artış gerçekleşmiştir. Brüt çıplak ücreti 3 bin lira altında olan işçilere 90 lira ilave artış sağlanmıştır. Yaklaşık olarak burada normal oranın üzerinde bir artışı ifade etmektedir" şeklinde konuştu.

Memur işçi arasındaki taban ücretin eşitlenmiş olacağını anlatan Yıldırım, aradaki farkın kaldırılmış olacağını söyledi.

