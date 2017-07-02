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Kamu işçileri için toplu sözleşme rakamları ne zaman açıklanacak?
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Kamu işçileri için toplu sözleşme rakamları ne zaman açıklanacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kamuda çalışan 200 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin pazartesi günü imzalanacağı müjdesini verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kamuda çalışan 200 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin pazartesi günü imzalanacağı müjdesini verdi.
Bursa'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 200 bin kamu işçisine toplu iş sözleşmesi müjdesi verdi. Müezzinoğlu, "Başkanlarımızla yoğun bir çalışma yaptık. Ramazan ayında devam ettiğimiz çalışmaları bayramdan sonraki günlerde de yaptığımız çalışmalarda büyük bir olgunluk noktasına getirdik. Ben Türk-İş ve sendika başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. İşçilerimizin enflasyona karşı korunması ve ezilmemesi enflasyonun üzerinde bir artışı sağlayabilmek adına onların taleplerini karşılama gayreti içinde olduk. Başbakanımızla yaptığımız görüşmede bu anlamda bizim yüzde 90'lara varan uzlaşımızı yüzde yüz noktasına taşıdı. İnşallah pazartesi günü saat 11.00'de Başbakanımızın başkanlığında Türk-İş Başkanımız ve bizler 200 bin işçimizi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin imza törenini yapmış olacağız. Burada Hak-İş'in de çalışanları var. Hak-İş başkanımızın taleplerini büyük oranda karşılamış olduğumuz kanaatindeyim, hayırlı olsun" dedi.

"ADALET YÜRÜYÜŞÜ'NÜ CHP'NİN TABAN KİTLESİ SAHİPLENMEDİ"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı yürüyüşün adının "Adalet Yürüyüşü" olduğunu ama niyeti ve duruşunun bir adalet yürüyüşü olamadığını ifade eden Müezzinoğlu, "Türkiye'de CHP'nin bugüne kadar adalet adına milletin vicdanı, hak ve hukukunun korunması ve demokrasinin hak ve hukuku adına yürümesi gereken çok yollar vardı. Bunların hepsinde nasıl negatif, karşı ve çekimser durduysa bugün olağanüstü fırtınalardan geçen Türkiye'nin yeniden istikrarını, güvenini, büyümesini ve çalışma hayatını ilgilendiren bölümlerde dinamiklerini yeniden yakalaması sürecinde yine istikrarı bozma, ülkede huzursuzluğa vesile olacak bir anlayışı adalet kelimesi arkasına gizleyerek yapmaya çalışmasını CHP'nin taban kitlesi sahiplenmedi. Üst yönetim ne hikmetse tabandan kopuk olarak devam ediyor. Bir süre daha devam edebilir. Bir süre sonra bu tarzda sona erir. Ülkenin ve milletin geleceği adına siyasilerin akıl ve alın teri dökmesi gerekir. Biz özellikle 15 yıldır milletin yarınlarını muasır medeniyet seviyesinin üzerindeki o hedefi yakalayabilmesi için akıl ve alın teri döküyoruz. CHP lideri ve ekibi ise ayak teri dökmeye devam ediyorlar" şeklinde konuştu.
(Burak Türker / İHA)

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