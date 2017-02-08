08.02.2017 12:18 Kamu Denetçiliği 2016 raporu TBMM'de

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 2016 raporunu TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır'a takdim etti. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 2016 raporunu TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır'a takdim etti.

Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır'a 2016 Kamu Denetçiliği Kurumu raporunu TBMM'de sundu. Satır, Kamu Denetçiliği Kurumunun idarenin işleyişiyle ilgili bağımsız ve etkin şikayet mekanizması olarak önemli bir işlev üstlendiğini belirterek, "Sayın Başkanımız Şeref Malkoç belirtilen süre içinde raporunu hazırladı ve komisyonumuza takdim etmek üzere geldi. Bizler bundan sonra Dilekçe ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyon toplayacağız ve iki ay içerisinde görüşüp, kanaat ve görüşlerimizi Genel Kurula rapor halinde sunacağız. Gelecek hafta karma komisyonu toplamayı öngörüyoruz, alt komisyon kuracağız" ifadelerini kullandı.



"BÜTÜN KURUMLAR MİLLETE HİZMET İÇİN VARDIR"

Malkoç, kurumun işleyişi ve verdiği kararların önemli olduğunu söyleyerek, "Bütün kurumlar millete hizmet için vardır. Kamu kurumları bu hizmeti yaparken, adaletli, hakkaniyetli uyup uymadıklarını denetleme görevini bu kuruma vermiş. İradenin işlerinin daha kaliteli olması, işleyişinin daha düzenli olması için bizim verdiğimiz kararlar önem taşıyor. Demokrasi ile yönetilen bütün gelişmiş ülkelerde bu kurumlar var" şeklinde konuştu.

Malkoç, Anayasa değişiklik teklifine ilişkin, "Eğer Meclis'ten geçtiği şekilde millet de bunu onaylarsa, kabul ederse, kamu denetçiliğinin görevi ve sorumlulukları daha da artacak. Biz kurum olarak meclisten aldığımız güçle inşallah bu görevi ifa edeceğiz. Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu yasal ve anayasal çerçevede gereken denetimi yapacak. O nedenle milletimizin gönlü rahat olsun. Türkiye parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğinde denetim azalmayacak, tam tersine artacak" dedi.

(Ahmet Umur Öztürk / İHA)

