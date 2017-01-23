Başbakan Binali Yıldırım, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u kabul etti.
Başbakan Binali Yıldırım, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u kabul etti. Başbakan Binali Yıldırım, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, 45 dakika sürdü. (Enise Vural / İHA)
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