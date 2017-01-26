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Kamu bankalarına çağrıda bulundu
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Kamu bankalarına çağrıda bulundu

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 'Özellikle kamu bankalarının kârlarından fedakarlık yapmalarını istiyoruz ve vatandaşlarımızın kredilerini geri çağırmak, belli bölgelerde yatırım yapan insanlarımıza kredi vermemek gibi yanlış uygulamalardan vazgeçmelerini istiyoruz' dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Özellikle kamu bankalarının kârlarından fedakarlık yapmalarını istiyoruz ve vatandaşlarımızın kredilerini geri çağırmak, belli bölgelerde yatırım yapan insanlarımıza kredi vermemek gibi yanlış uygulamalardan vazgeçmelerini istiyoruz" dedi.
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor?-Özel' programına konuk oldu. Hükümet olarak önemli ekonomik tedbirler aldıklarını belirten Kurtulmuş, "Finans sektörünün aynı fedakarlığı yaptığını düşünüyor musunuz" sorusuna, "Bunun yürüyebilmesi için yani yatırımların devam etmesi için ucuz kredi bulabilmesi lazım, bankaların krediyi geri çağırmaması lazım, bankaların şartları ağırlaştırmaması lazım başta kamu bankalarının bunu yapması lazım. Bu alanda hâlâ çok ciddi şikayetler var, Cumhurbaşkanımızın ağır ikazlarına rağmen, Sayın Başbakanın bir gün önce medyaya yansıyan ağır ikazlarına rağmen bu alandaki şikayetler ve sıkıntılar devam ediyor" diye konuştu.

"KREDİ MESELESİNİ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRSİNLER, FİNANSMAN MALİYETLERİNİ DÜŞÜRSÜNLER"
"Finans sektörüne, özellikle kamu finansı sektörüne ve özel finans sektörüne bir çağrınız var mı?" sorusu üzerine, "Türkiye'nin esas meselesi güçlü bir üretim ekonomisine geçmektir, 65. Hükümetin programının ana merkezi de budur. Yani makro ekonomik dengeleriniz ne kadar iyi olursa olsun adama sorarlar 'Ne üretiyorsun? Ne ihraç ediyorsun? Yüksek teknolojilerde ne kadar varsın? Bu üretim vasıtasıyla istihdamı ne kadar geliştirebiliyorsun?' Temel bakış açımız budur ve burada yeni bir döneme geçtik. 65. Hükümetle birlikte çok hızlı bir şekilde üretim ekonomisini güçlendirme kararı aldık, buna devam ediyoruz, yüksek teknolojileri desteklemeye devam ediyoruz. Türkiye ekonomisinin bir realitesi var, Türkiye ekonomisinin hâlâ ekonomik büyüklük olarak yüzde 65'ini, istihdam olarak yüzde 80'ini KOBİ'ler oluşturuyor. Demek ki bizim ana direğimiz KOBİ'lerdir. Bu KOBİ'leri güçlendirmemiz lazım. Ne yazık ki KOBİ'lerimiz başta olmak üzere yatırımcımız ağır bir finansman maliyeti yükü altındadır. Burada da çok açıkça bir kere daha tekrarlıyorum. Bankacılık sektörümüzde sorun yok, genel rasyolarına baktığımız zaman iyi durumdalar. Kârlılıkları son derece iyi, özellikle kamu bankalarının bu karlarından fedakarlık yapmalarını istiyoruz ve vatandaşlarımızın kredilerini geri çağırmak, belli bölgelerde yatırım yapan insanlarımıza kredi vermemek gibi yanlış uygulamalardan vazgeçmelerini istiyoruz. Hatta şu dahi yapılabilir; mevcut borçlar yeniden yapılandırılıp nasıl Maliye'de vergi borçları yapılandırıldı bundan da Maliye kazançlı çıktı. Böyle bir şey yeniden yapılabilir. Başta kamu bankalarımız olmak üzere bankalarımızın biraz fedakarlık yapması lazım, diyebilirler ki: 'İki, üç sene Türkiye şu zorluğu atlatana kadar, dünya ekonomisindeki dengeler oturana kadar kârlarımızı azaltalım ve biz vatandaşımızın finansman maliyetlerini düşürecek tedbirler alalım'. Bu konuda tavsiyelerimizi sürekli yapıyoruz. Bir kere daha buradan bu tavsiyeyi tekrarlıyorum. Doğru değildir, yani sonuçta diyelim ki Türkiye'nin ana direği olan KOBİ'ler, orta direk ne kadar güçlüyse bankalar o kadar güçlüdür, bunu bilmelerini isteriz. Dolayısıyla bütün bu kredi meselesini yeniden gözden geçirsinler, finansman maliyetlerini düşürsünler" ifadelerini kullandı.
(Goncagül Özcan - Pelin Üzek / İHA)


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