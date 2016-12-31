31.12.2016 13:41 Kamil Saraçoğlu, Başkan Görmez'den Kur'an Eğitim Merkezi binası için destek istedi

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'i makamında ziyaret, inşaatı halen devam etmekte olan Evliya Çelebi Kur'an Eğitim Merkezi binası için destek istedi. Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'i makamında ziyaret, inşaatı halen devam etmekte olan Evliya Çelebi Kur'an Eğitim Merkezi binası için destek istedi.



Başkan Saraçoğlu, bir süre önce Kütahya İl Müftülüğü görevine atanan Diyanet İşleri Bakanlığı eski İrşat Hizmetleri Daire Başkanı Hüseyin Hazırlar'ın hazır bulunduğu ziyarette, Başkan Görmez'e şehirle ilgili ilgiler sundu.



Saraçoğlu, ziyarette Evliya Çelebi Kur'an Eğitim Merkezi binasının, Evliya Çelebi Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği ve halkın desteğiyle yapımı devam eden Evliya Çelebi Kur'an Eğitim Merkezi için destek istediğini ifade etti. (EFE)

