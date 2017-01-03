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Kamil dedeleri, torunlarını bu yılbaşında da unutmadı
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Kamil dedeleri, torunlarını bu yılbaşında da unutmadı

'Kimsesiz çocuklar, Türk toplumuna yani bizlere emanet' diyerek 2008 yılında yaptığı villa tipi evleri Çocuk Esirgeme Kurumuna bağışlayan Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve KARDEMİR A.Ş Yönetim Kurulu Başkanvekili Kamil Güleç, bu yıl da sevgi evlerinde kalan 45 çocuğu yılbaşı hediyesi vererek sevindirdi.

'Kimsesiz çocuklar, Türk toplumuna yani bizlere emanet' diyerek 2008 yılında yaptığı villa tipi evleri Çocuk Esirgeme Kurumuna bağışlayan Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve KARDEMİR A.Ş Yönetim Kurulu Başkanvekili Kamil Güleç, bu yıl da sevgi evlerinde kalan 45 çocuğu yılbaşı hediyesi vererek sevindirdi.

"Benim torunlarım nasıl yaşıyorsa, Güleç Sevgi evlerinde kalan çocuklarımız da aynısını yaşatmaya çalışıyorum" diyen Karabüklü hayırsever iş adamı Kamil Güleç, "Değişik nedenlerle sevgi evlerinde kalan çocuklarımız ilk önce cenabı Allah'a daha sonra bizlere emanet. Bu çocuklarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılamak ve huzur içinde kalmalarını sağlamak için bu villa tipi evleri yaparak çocuklarımızın ihtiyaçlarına göre düzenledik. Bu çalışmalar sırasında burada kalacak olan çocuklarımızı kendi torunumdan ayırt etmedik. Torunumun evinde ne varsa bu evlerde de aynısını yapmaya çalıştık" dedi.

Evleri düzenlemekle işin bitmediğini de belirten hayırsever iş adamı Güleç, "Evleri düzenleyip, evlere yerleştirdik, işimiz bitti diyemeyiz. Bu çocuklarımıza aile sıcaklığını da hissettirmemiz lazım. Bu sıcaklığı hissettirmek için bu çocuklarımızın yanlarında eşimle birlikte olmaya çalışıyoruz. Bayram, yeni yıl gibi özel günlerde de bu çocuklarımızın gözleri aile arar. Eşim ve ben bu çocuklarımızın ailesiyiz. Yeni yılda çocuklarımızın, torunlarımızın boyunlarını bükük bırakmamak için eşim Sezer hanımla torunlarımızı ziyaret edip sevindirmek istedik. Eşim ve ben hem onları mutlu ettik, hem de biz mutlu olduk. Buradan herkese sesleniyorum. Bu çocuklar bizim onları yalnız bırakmayalım, onları ziyaret edip onları sevindirelim" diye konuştu.
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