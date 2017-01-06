06.01.2017 09:35 Kameralara aldırmayan hırsızlar 22 telefon çaldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir cep telefonu bayisine kapıyı kırarak giren 2 hırsız, güvenlik kameralarına aldırış etmeden 10 bin TL değerinde 22 cep telefonu çaldı. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir cep telefonu bayisine kapıyı kırarak giren 2 hırsız, güvenlik kameralarına aldırış etmeden 10 bin TL değerinde 22 cep telefonu çaldı.



Olay, 4 Ocak Çarşamba günü saat 03.20 civarında Denizli'nin Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesinde bulanan bir cep telefonu bayiinde meydana geldi. Telefonu bayiinin yanındaki emlakçının kapısını kırarak iş hanına giren 2 hırsız, daha sonra Ertan Ünal'a ait cep telefonu dükkanının arka kapısını da kırarak iş yerine girdi. İş yerindeki güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alınan o anlarda, yüzünü atkıyla kapatan hırsızlar, kameraları fark etmesine rağmen vazgeçmedi. Hırsızlardan biri, kameraya daha fazla görüntülenmemek için dizlerinin üzerine çökerek, telefonların bulunduğu yere doğru eğildi. Tezgahlardan 22 telefonu yaklaşık 5 dakika içinde çalarak poşete dolduran iki hırsız, kayıplara karıştı. Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.



Sabah iş yerine gelen Ertan Ünal, hırsızlık olayını fark edince polisi aradı. İş yerinde inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını aldı. Ekipler, hırsızlık yapan iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.



Ertan Ünal, iş yerinden dördü müşterinin telefonu olmak üzere toplamda 22 cep telefonunun çalındığını dile getirerek, hırsızların bir an önce yakalanmasını istediğini belirtti. Ünal, yaklaşık 10 bin TL değerinde kaybının olduğunu söyledi.

