Kama, kılıç, cop: Bunlarla savaşa bile gidilir

İstanbul'da Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce iki farklı çeteye yönelik 39 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda evlerden çıkanlar polisi hayrete düşürdü. Evlerden silahların yanı sıra kama, kılıç, cop, biber gazı, avukat cübbesi ve avukat kartviziti çıktı.

İstanbul'da Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce iki farklı çeteye yönelik 39 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda evlerden çıkanlar polisi hayrete düşürdü. Evlerden silahların yanı sıra kama, kılıç, cop, biber gazı, avukat cübbesi ve avukat kartviziti çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Ataşehir'de geçtiğimiz yıl Ağustos ayında meydana gelen bir olayda E.G. isimli şahsın ateşli silahla öldürülmesi üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, iki farklı suç örgütü tespit etti. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda suç örgütlerinin Ataşehir'de ve çevre ilçelerde "kasten öldürme", "yağma", "ateşli silahla yaralama", "tehdit", "mala zarar verme" ve "işyeri-ikamet ve araç kurşunlama" gibi birçok olaya karıştıkları belirlendi. Cinayet olayının ise bu iki çete arasında yaşanan husumetten kaynaklı çatışmadan dolayı meydana geldiği öğrenildi. Yapılan çalışmalar kapsamında suç örgütleriyle bağlantılı şahısların ev adresleri belirlendi. 20 Ocak'ta Gaziosmanpaşa, Ümraniye, Üsküdar, Ataşehir ve Maltepe ilçeleri ile Kocaeli ilinde 39 adrese Özel Harekat polisi destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şahısların üzerinde ve ev adreslerinde yapılan aramalarda 12 adet tabanca, 2 adet tüfek, 109 adet fişek, 14 adet av tüfeği kartuşu, 38 adet senet, 1 adet kama, 1 adet kılıç, 1 adet cop, 1 adet biber gazı, 2 adet telsiz, 40 sayfa doküman, sahte avukatlık yaptığı tespit edilen şahsa ait 1 adet avukat cübbesi ve avukat kartviziti ele geçirildi. Baskınlarda yakalanan 27 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 22'si, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Polisin adreslere düzenlediği baskın anbean polis kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde ekipler kapıları kırarak içeri giriyor. Ardından girdikleri adresleri didik didik arayan polis ekipleri, çok sayıda suç aletiyle karşılaşıyor. Ekiplerin yaptığı aramalar görüntülere yansıyor.

