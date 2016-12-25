Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Kalpar: 'Galatasaray'a gücümüz yetmedi'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Kalpar: 'Galatasaray'a gücümüz yetmedi'

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, 5-1 kaybettikleri Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamada, Galatasaray'a güçlerinin yetmediğini belirterek, 'Galatasaray'a karşı son maçta böyle mağlup olmak üzüyor ama yapacak bir şey yok' dedi.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, 5-1 kaybettikleri Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamada, Galatasaray'a güçlerinin yetmediğini belirterek, "Galatasaray'a karşı son maçta böyle mağlup olmak üzüyor ama yapacak bir şey yok" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Galatasaray'a 5-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, "Bizim açımızdan iyi bir skor olmadı. İyi de bir maç da olmadı. Buraya çok eksik yakalandık. Gerçekten bu eksiklerin arkasına sığınmak doğru değil ama önemli eksiklerimiz vardı. Ayrıca çok kolay ve basit goller yedik. Ne olursa olsun devreye 1-1 girseydik belki mağlup olurduk yine ama bu kadar farklı olmazdı. Bu kadar kolay gol yememiz dezavantaj, gücümüz yetmedi. Galatasaray'a karşı son maçta böyle mağlup olmak üzüyor ama yapacak bir şey yok. Koymuş olduğumuz hedef daha da iyi olabilirdi. Hak ettiğimiz maçlar vardı bunlardan birini kazansak daha farklı olurdu. Ne olursa olsun bunlar bahane değildir" dedi.

"Amacımız ligde kalmak"

Yeni bir takım olduklarının altını çizen deneyimli teknik adam, "Yeni kurulan takım olmanın dezavantajını yaşıyoruz. Eksiklerimizi biliyoruz, bunları doğru şekilde giderirsek bu sene amacımız ligde kalmak. Bu seneki başarımız ligde kalmak olacaktır. İnanıyorum ki bunu da gerçekleştiririz. Galatasaray maçı istisna bir maç. Galatasaray'ı tebrik ediyorum, oyuncularımı da tebrik ediyorum" diye konuştu.

Video hakem açıklaması

Son günlerde gündemde olan video hakem uygulaması ile ilgili gelen bir soruya ise Kalpar, "Futbola katkı sağlayacak her şeye olumlu bakarım. Bunun da ön çalışmasının yapılması lazım. İnanıyorum ki ileriye dönük düşünceler olabilir. Önemli olan Türk futbolu için iyi, olumlu şekilde fayda sağlamasıdır" ifadelerini kullandı.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı
Kuşadası'nda korkutan yangın
Bakan Soylu, partisinin Bitlis İl Başkanlığını ziyaret etti
Silahlı saldırıda kazara vuruldu
Yaylada mahsur kalan çoban 6 gün sonra kurtarıldı
Zeytinlik alanda yangın
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Hava durumu son tahmin fena kar bastıracak!
Hava durumu son tahmin fena kar bastıracak!
PKK'lı üst düzey yönetici yakalandı! Üzerinden bakın ne çıktı
PKK'lı üst düzey yönetici yakalandı! Üzerinden bakın ne çıktı
Suriye'ye giden Rus savaş uçağı düştü
Suriye'ye giden Rus savaş uçağı düştü
İşte DEAŞ'ı bitirecek El Bab planı!
İşte DEAŞ'ı bitirecek El Bab planı!
Avrupa'yı şoke edecek görüntü! DEAŞ bayrağı...
Avrupa'yı şoke edecek görüntü! DEAŞ bayrağı...
92 kişinin kimliği netleşti!
92 kişinin kimliği netleşti!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı
Kuşadası'nda korkutan yangın
Kuşadası'nda korkutan yangın
Bakan Soylu, partisinin Bitlis İl Başkanlığını ziyaret etti
Bakan Soylu, partisinin Bitlis İl Başkanlığını ziyaret etti
Silahlı saldırıda kazara vuruldu
Silahlı saldırıda kazara vuruldu
Yaylada mahsur kalan çoban 6 gün sonra kurtarıldı
Yaylada mahsur kalan çoban 6 gün sonra kurtarıldı
Zeytinlik alanda yangın
Zeytinlik alanda yangın
Gaziantep'in kurtuluşunun 95. yıl dönümü kutlaması
Gaziantep'in kurtuluşunun 95. yıl dönümü kutlaması
Bakan Soylu: Son 300 yılın en önemli dönemindeyiz
Bakan Soylu: Son 300 yılın en önemli dönemindeyiz
Bakan Soylu Bitlis'te kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle bir araya geldi
Bakan Soylu Bitlis'te kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle bir araya geldi
Engelsiz Ceylanlar dolu dizgin
Engelsiz Ceylanlar dolu dizgin
Erciş Belediyesinden karla mücadelede gece mesaisi
Erciş Belediyesinden karla mücadelede gece mesaisi
Köy okullarına kar tatili
Köy okullarına kar tatili

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English