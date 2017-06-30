Kalp spazmı geçiren CHP'li vekil İstanbul'a getirildi

Adalet Yürüyüşü sırasında kalp spazmı geçiren CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız İstanbul'a getirilerek, özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Adalet Yürüyüşü sırasında kalp spazmı geçiren CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız İstanbul'a getirilerek, özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Sakarya'da Adalet Yürüyüşü sırasında kalp spazmı geçiren CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, tedavi için İstanbul'a getirildi.

CHP'li Yıldız, hava ambulans ile Ümraniye'ye getirildikten sonra ambulansla Ataşehir'de bulunan özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

(Mustafa Biçer/İHA)