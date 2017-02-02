Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Kalp krizi geçiren polis şehit oldu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Kalp krizi geçiren polis şehit oldu

İzmir'in Gaziemir İlçesinde, görev başında kalp krizi geçiren Başpolis Gürbüz Öksüz, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

İzmir'in Gaziemir İlçesinde, görev başında kalp krizi geçiren Başpolis Gürbüz Öksüz, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Olay, öğle saatlerinde Gaziemir Sarnıç Karakolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziemir Sarnıç Karakolu'nda Başpolis olarak görev yapan 54 yaşındaki Gürbüz Öksüz, görevi başındayken fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Durumu fark eden iş arkadaşları olayı 112 Acil sağlık ekiplerine bildirdi. Gürbüz, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Başpolis Öksüz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Şehit olan Gürbüz Öksüz'ün Aydın'ın Söke İlçesi'nde, toprağa verileceği öğrenildi.
(Halil İbrahim Karabıyık/İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Mübaşirlere tek tip kıyafet geliyor
Serbest piyasada döviz fiyatları
Kalp krizi geçiren polis şehit oldu
Yurtta hava durumu
'Kabine değişikliği söz konusu değil'
İstanbul'da helikopter destekli terör operasyonu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
ABD'den flaş açıklama! Resmen uyarıyoruz
ABD'den flaş açıklama! Resmen uyarıyoruz
Ocak ayı faturası da şoke etti!
Ocak ayı faturası da şoke etti!
Survivor'da Serhat Akın ile Eser West'in kavgası!
Survivor'da Serhat Akın ile Eser West'in kavgası!
Tekirdağ'da 10 kişi FETÖ'den tutuklandı
Tekirdağ'da 10 kişi FETÖ'den tutuklandı
Saffet Sancaklı'nın eşi hayatını kaybetti
Saffet Sancaklı'nın eşi hayatını kaybetti
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren flaş gelişme! İmzalar atıldı
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren flaş gelişme! İmzalar atıldı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Mübaşirlere tek tip kıyafet geliyor
Mübaşirlere tek tip kıyafet geliyor
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Kalp krizi geçiren polis şehit oldu
Kalp krizi geçiren polis şehit oldu
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
'Kabine değişikliği söz konusu değil'
'Kabine değişikliği söz konusu değil'
İstanbul'da helikopter destekli terör operasyonu
İstanbul'da helikopter destekli terör operasyonu
Otogardaki yangının ardından metro seferleri normale döndü
Otogardaki yangının ardından metro seferleri normale döndü
Dışişleri Bakanlığından İsrail'e kınama
Dışişleri Bakanlığından İsrail'e kınama
Kimi dinlenme tesislerine kimisi de evlere sığındı
Kimi dinlenme tesislerine kimisi de evlere sığındı
Beştepe'deki sürpriz görüşme sona erdi
Beştepe'deki sürpriz görüşme sona erdi
ABD'den flaş açıklama! Resmen uyarıyoruz
ABD'den flaş açıklama! Resmen uyarıyoruz
Fed faiz kararını açıkladı
Fed faiz kararını açıkladı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English