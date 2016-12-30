30.12.2016 18:45 Kalkınma Bakanı Elvan, Mersin'de selden zarar gören alanları inceledi

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de sel felaketinde hayatını kaybeden çiftin ailesine taziye ziyaretinden bulundu, mağdur olan çiftçilerle bir araya geldi. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de sel felaketinde hayatını kaybeden çiftin ailesine taziye ziyaretinden bulundu, mağdur olan çiftçilerle bir araya geldi.



Mersin'de dün 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de kayıp olduğu sel felaketinin ardından kente gelen Kalkınma Bakanı Elvan, ilk olarak 112 Acil Çağrı Merkezi'nde, kent yetkilileriyle bir araya gelerek oluşan hasar konusunda bilgi aldı. Toplantının ardından yaraların sarılacağını belirten Elvan, daha sonra merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'na geçerek, selde iş yerleri zarar gören esnafı ziyaret etti. Bulvarın her iki tarafında da tek tek iş yerlerine girerek esnaftan bilgi alan Elvan, geçmiş olsun dileklerini ileterek ilgileneceklerini söyledi.



Bakan Elvan, esnaf ziyaretinin ardından da dün arabalarıyla birlikte sel sularına kapılan Genç ailesinin merkez Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi'ndeki evine gitti. Selde ölen ve cenazeleri dün bulunan Serkan Genç ile eşi Fatma Genç için ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Bakan Elvan, çiftin 3 yaşındaki kızları Miray ile yanlarında bulunan 25 yaşındaki Sultan Uncu ve denizde selfie çekerken denize düşerek kaybolan 21 yaşındaki Soner Yılmaz'ı arama çalışmalarının ise devam ettiğini ifade etti. Burada kısa bir konuşma yapan Elvan, daha sonra genç çiftin sürekli gözyaşı dökerek ağıtlar yakan annelerinin yanına giderek teselli etmeye çalıştı.



Bakan Elvan, Mersin ziyaretinde sahada da incelemelerde bulundu. Mersin Hali'ne giderek, buradaki iş yeri sahiplerinden hasarları konusunda bilgi alan Elvan, hasar tespit çalışmaların başladığını, sonuca göre gerekenlerin yapılacağını dile getirdi.



Buradan merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi'ne geçen Elvan, Mersin Ziraat Odası Başkanı Cengiz Gökçel ve yoğunlukla sera üretimi yapan çiftçilerle düzenlenen toplantıda bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

