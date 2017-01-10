Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Kalkan'dan Başkan Yaşar'a ziyaret
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Kalkan'dan Başkan Yaşar'a ziyaret

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürü Zafer Kalkan, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı ziyaret etti.

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürü Zafer Kalkan, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı ziyaret etti.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Kalkan'ı makamında ağırladı. Geçtiğimiz haftalarda Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Kalkan, "Yenimahalle, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının uyum içerisinde çalıştığı bir ilçe. Bu uyumda sizin emeğinizin ve katkınızın büyük olduğunu biliyorum" dedi.

"Desteğiniz çok değerli"

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak ilçede hakim olan huzur ortamına katkı sağlamaya devam edeceklerini dile getiren Kalkan, "Yenimahalle'de göreve başlayalı kısa bir süre olmasına rağmen belediyemizin müdürlüğümüze katkılarının çok büyük olduğunu gördüm. Emniyetimize hibe ettiğiniz 5 adet araç da önemli bir ihtiyaca cevap verdi. Desteğiniz bizim için çok değerli ve önemli" ifadelerini kullandı.

"Her şey Yenimahallelilerin huzuru için"

Kurumlar arası işbirliğinin önemine dikkat çeken Yaşar ise "Her şey Yenimahalle halkının huzur için. Bu huzuru sağlamak da tüm kamu kurum ve kuruluşlarına önemli görevler düşüyor. Hepimiz görev bilincinde çalışırsak, kavga yerine işbirliğine önem verirsek ülkemizde birliği ve beraberliği sağlarız" diye konuştu.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Banvit Brezilyalılara satıldı
İzmir'de uçak seferlerine kar engeli
Keçiören TOGEM imdada yetişiyor
Amed Sportif Faaliyetler'den transfer
Jeopark Belediyespor Elmaspor' 3-0 yendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika'ya gidiyor
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
MHP'li vekilden Kılıçdaroğlu hakkında şok iddia!
MHP'li vekilden Kılıçdaroğlu hakkında şok iddia!
Salih Müslim: Türkiye El Bab'da bataklığa girdi
Salih Müslim: Türkiye El Bab'da bataklığa girdi
Antalya'da kulüp başkanına silahlı saldırı!
Antalya'da kulüp başkanına silahlı saldırı!
Meteorolojiden önemli uyarı! İstanbul'da kar daha da artacak!
Meteorolojiden önemli uyarı! İstanbul'da kar daha da artacak!
Baykal, Meclis'te konuştu: Allah aşkına nasıl oluyor da aklınızdan geçiriyorsunuz?
Baykal, Meclis'te konuştu: Allah aşkına nasıl oluyor da aklınızdan geçiriyorsunuz?
Türk tipi başkanlık! Neler değişiyor işte pakettekiler
Türk tipi başkanlık! Neler değişiyor işte pakettekiler
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Banvit Brezilyalılara satıldı
Banvit Brezilyalılara satıldı
İzmir'de uçak seferlerine kar engeli
İzmir'de uçak seferlerine kar engeli
Keçiören TOGEM imdada yetişiyor
Keçiören TOGEM imdada yetişiyor
Amed Sportif Faaliyetler'den transfer
Amed Sportif Faaliyetler'den transfer
Jeopark Belediyespor Elmaspor' 3-0 yendi
Jeopark Belediyespor Elmaspor' 3-0 yendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika'ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika'ya gidiyor
Karagüzel'den 'Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı
Karagüzel'den 'Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı
Fırat Kalkanı şehitleri memleketlerine uğurlandı
Fırat Kalkanı şehitleri memleketlerine uğurlandı
Hakkarili öğrencilere hayvan sevgisi eğitimi
Hakkarili öğrencilere hayvan sevgisi eğitimi
(Özel Haber) Cebindeki son parasıyla güvercinleri doyurdu
(Özel Haber) Cebindeki son parasıyla güvercinleri doyurdu
Evlilik sözü veren evli sevgilisini yüzleşmede öldüren kadına müebbet isteniyor
Evlilik sözü veren evli sevgilisini yüzleşmede öldüren kadına müebbet isteniyor
Başkan Can, hızlı tren için destek istedi
Başkan Can, hızlı tren için destek istedi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English