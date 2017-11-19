19.11.2017 08:49 'Kalk Gidelim' dizisinin galası Bodrum'da yaptı

Çekimleri Muğla'da yapılan TRT 1'in yeni dizisi 'Kalk Gidelim'in galası Bodrum'da gerçekleştirildi. Dizinin ilk bölümünü tüm oyuncular hep birlikte izledi. Çekimleri Muğla'da yapılan TRT 1'in yeni dizisi "Kalk Gidelim"in galası Bodrum'da gerçekleştirildi. Dizinin ilk bölümünü tüm oyuncular hep birlikte izledi.

Yapımcılığını Staff Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Hatice Memiş'in oturduğu, hikayesi Güliz Kucur'a ait olan, senaryosunu Baykut Badem ve ekibinin kaleme aldığı, "Kalk Gidelim", dizisinin oyuncuları Bodrum'da buluştu. Ufuk Özkan, Erkan Sever, Ayça Varlıer, Mehtap Bayri, Kerem Kupacı ve Füsun Kostak'ın başrollerini paylaştığı TRT 1'in iddialı projesi Kalk Gidelim'de Yıldız Kültür, Beyazıt Gülercan, Nalan Okçuoğlu, Emin Gürsoy, Kerim Yağcı, Aslı Omağ, Can Kıran, Alican Okumuş, Onur Seyit Yaran, AndreyStan, İlayda Aydın, Ece Aydemir ve Sena Çakır gibi birçok oyuncu yer alıyor. Dizinin galası ise Bodrum'da 5 yıldızlı bir otel'de gerçekleştirilen gala gecesine dizi oyuncuları ve teknik ekip katıldı.



KONUSU

Gala öncesi basın mensuplarına bir açıklama yapan "Kalk Gidelim"in başrol oyuncularından Erkan Sever, dizinin senaryosunu anlattı: "İstanbul'da zengin bir yaşam süren Dal ailesi iflas ediyor ve köylerine geri dönmek zorunda kalıyorlar. Köyde başlarına gelen olayları hem komik hem de trajik bir şekilde anlatmaya çalıştık. Çok sıcak bir iş olduğunu düşünüyorum. Biz çok huzurlu bir sette çalışıyoruz. Umarım bu keyif seyirciye de geçer. Çekimleri Muğla Yeşilyurt'ta yapıyoruz. Ben zaten Muğla'yı çok seviyorum. Daha önce de Muğla'da Güzelköylü dizisini çekmiştik. Yeniden burada olmaktan dolayı mutluyum. Çekimlere 20 Eylül'de başladık ama ilk bölümün yarısı İstanbul'da geçiyor. Mustafa Ali ve ailesinin iflas öncesi hayatını görüyoruz. Ardından köye gelmelerini göreceğiz" dedi.

Başrol oyuncularından Ufuk Özkan, "Kalk Gidelim" dizisinin ailecek izlenebilecek bir dizi olduğuna vurgulayarak şunları dile getirdi: "Şunun garantisini gönül rahatlığı ile veriyorum; yemekten sonra çayı demleyip, meyveleri soyup, çerezleri hazırlayıp ailecek izlenebilecek bir dizi. Hakikaten beklediğimiz, özlediğimiz, Anadolu insanının doğallığı gerçekliği ile metropol insanının bir araya gelmesi, yer yer çatışması işin komedisini oluşturuyor. Uzun zaman sonra keyif alarak çalıştığım ikinci iş oldu bu. Herkesi Cumartesi akşamları TRT 1 ekranlarına bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



"O KADAR SAMİMİ, O KADAR ŞEFFAF İNSANLAR"

Basın mensuplarının sorduğu "Ege insanlarının konuşmalarını anlayabiliyor musunuz" sorusuna ise Ufuk Özkan şu yanıtı verdi:

"Bazen çok hızlı konuştukları zaman anlamakta zorluk çekiyoruz ama arasından bir iki tane kelimeyi yakaladığımız zaman ne demek istediğini anlıyoruz. Burada bizi evlerine konuk ediyorlar. O kadar samimi, o kadar şeffaf insanlar" şeklinde konuştu.

Yıldız Kültür de "Ege insanları çok misafirperver, çok sıcak. Bizi çok güzel bir şekilde kucakladılar" dedi.

Mehtap Bayri ise "Gerçekten bir buçuk ay gibi kısa sürede muhteşem bir ekip olduk. Çok sıcak bir iş oldu" dedi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncular daha sonra ful kadro diziyi beraber izledi.



