Kalın'dan Berberoğlu açıklaması: 'Süreci takip ediyoruz'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin, 'Süreci takip ediyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin, "Süreci takip ediyoruz" dedi.

"Ben, Öteki ve Ötesi" isimli kitabının imza programında okurları ile buluşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gazetecilerin Enis Berber'in tutuklanmasına ilişkin sorularına cevap verdi. Kalın, "Yargı süreci, onunla ilgili bir açıklama, yorum yapmamız doğru olmaz. Bir görelim. Süreci takip ediyoruz. İddianame, suçlamalar vesaire, ben detaylarına hakim değilim, çünkü bugün gelişen bir hadise, onunla ilgili bir spekülasyonda bulunmam doğru olmaz. Yargı süreci. Konu ile ilgili hukuki süreç işler, bir görelim nasıl ilerleyeceğini" ifadelerini kullandı.

Kalın, Kılıçdaroğlu'nun Kızılay Meydanı'nda buluşma çağrısı yapmasına ilişkin soruya, "CHP'nin kendi kararıdır" ifadeleriyle cevap verdi.

(Derya Yetim /İHA)